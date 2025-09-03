Дистанцию 5 км пробежали более 500 участников форума и жителей Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Забег "Борись и побеждай" прошел на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники форума и жители Владивостока пробежали дистанцию 5 км. Количество участников составило более 500 человек. Разминку для них проводил серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль.

© Игорь Лазорин/ ТАСС

На старт дистанции вышли как профессионалы, так и любители. Во время бега участники смогли насладиться видами бухт во время рассвета. Организаторами забега стали спортивная платформа Фонда Росконгресс и "Лига героев".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема форума - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.