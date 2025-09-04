Российские атлеты на основе рекомендации Международного олимпийского комитета с 2022 года отстранены от участия в командных видах спорта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Единственной целью России в спорте является полноценное возвращение на мировую арену. Об этом на открытии стенда Министерства спорта России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Единственной нашей целью и стратегией является полноценное возвращение в мировой спорт, - сказал Дегтярев. - Где Россия занимает по праву ключевое место. По своему вкладу в мировой спорт. Мы этого добьемся".

Российские спортсмены на основе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) с 2022 года отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

