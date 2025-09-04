В рамках открытия стенда состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стенд Министерства спорта России торжественно открыли на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках открытия стенда состоялась церемония вручения ведомственных наград Министерства спорта России спортивной общественности Приморья. "Я скучал по вам, - сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. - Мы ценим наших спортсменов, на вас ориентируется молодежь. С вашей помощью мы выполним нашу единственную цель - возвращение в полноценном статусе в мировой спорт".

Также в церемонии приняли участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Фрадков заявил, что площадка ВЭФ является благоприятной для развития и работы по международной повестке. Соловейчик отметил успехи российских дзюдоистов на мировой арене и планы продолжать выступать и добиваться высоких результатов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

