Ранее страны-участницы ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию, в которой, в частности, призвали устранить преграды для участия в спортивных соревнованиях

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приняв декларацию на недавнем саммите, открыто поддержали российских спортсменов в борьбе за восстановление прав на международной арене. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Страны-участницы ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию, в которой, в частности, призвали устранить преграды для участия в спортивных соревнованиях.

"Буквально несколько дней назад принята декларация стран ШОС, - сказал Дегтярев. - И там о равноправии в спорте и олимпийских ценностях сказано немало. Это говорит о том, что страны ШОС, а если говорить шире - страны глобального Юга - полностью поддерживают нас в стремлении восстановить права атлетов".

Российские спортсмены на основе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) с 2022 года отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.