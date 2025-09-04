Ранее появилась информация, что НБА проводит расследование в отношении "Клипперс" и владельца клуба Стива Балмера из-за возможного нарушения потолка зарплат

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" не обходил потолок зарплат, а утверждение об использовании сторонней компании для выплаты денег игроку команды Каваю Леонарду является абсурдным. Об этом говорится в заявлении "Клипперс", которое приводит журналист телеканала ESPN Шамс Чарания на своей странице в соцсети X.

Ранее ESPN сообщил, что НБА проводит расследование в отношении "Клипперс" и владельца клуба Стива Балмера из-за возможного нарушения потолка зарплат.

"Ни "Клипперс", ни Стив Балмер не обходили потолок зарплат, - говорится в сообщении. - Идея о том, что Стив инвестировал в Aspiration, чтобы перенаправить деньги Каваю Леонарду, абсурдна. Стив инвестировал, потому что соучредители Aspiration позиционировали себя как приверженцы принципов справедливости по отношению к своим клиентам. После долгой кампании рыночных манипуляций, в результате которой был обманут не только Стив, но и множество других инвесторов и спортивных команд, Aspiration объявила о банкротстве. Соучредитель компании недавно признал себя виновным в мошенничестве на сумму $243 млн. Ни Стив, ни "Клипперс" не знали о каких-либо противоправных действиях Aspiration или ее соучредителя до начала расследования со стороны правительства. Aspiration была спонсором команды в сезонах-2021/22 и 2022/23, прежде чем не выполнила свои обязательства по контракту".

"Нет ничего необычного или предосудительного в том, что спонсоры команд заключают рекламные соглашения с игроками из одной команды. Ни Стив, ни руководство "Клипперс" не контролировали независимое рекламное соглашение Кавая с Aspiration. Утверждать обратное - категорически неверно. "Клипперс" крайне серьезно относятся к соблюдению правил НБА, полностью соблюдают правила лиги и приветствуют расследование, связанное с компанией Aspiration. "Клипперс" также продолжат сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании откровенно мошеннических действий Aspiration, - заключили в клубе.

Причиной для расследования, по информации ESPN, стало то, что "Клипперс" выплатили игроку команды Каваю Леонарду $28 млн через ныне обанкротившуюся компанию, которая принадлежала Балмеру. Спонсорский контракт на $28 млн был заключен с баскетболистом в апреле 2022 года, спустя девять месяцев после подписания с ним четырехлетнего соглашения на $176,3 млн - на тот момент максимально разрешенную коллективным договором НБА сумму.

Леонарду 34 года, он выступает за "Клипперс" с 2019 года. До этого игрок выступал за "Сан-Антонио" (2011-2018), с которым выиграл НБА (2014). Позднее американец провел сезон в "Торонто", также став победителем турнира (2019). В обоих победных розыгрышах плей-офф Леонард был признан самым ценным игроком финальной серии.