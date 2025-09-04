Встреча с учащимися филиала Нахимовского училища прошла во Владивостоке перед началом ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев был впечатлен дисциплиной курсантов филиала Нахимовского военно-морского ордена Почета училища, встречу с которыми он и чемпион мира Матвей Каниковский провели в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом Башаев рассказал ТАСС.

В рамках встречи с учащимися средних классов прошло общение в формате вопрос-ответ, а также состоялась автограф-сессия.

"Интересная встреча получилась, много вопросов задавали - и про спортивную карьеру, и про путь в спорте, и про то, почему дзюдо стало основной сферой нашей жизни. Были и более детальные вопросы - например, сколько зарабатывают дзюдоисты. Все правильно, ребята думают и хотят позаботиться о своем будущем. Спросили, не хотел ли я в детстве стать нахимовцем, а я, к сожалению, о существовании такого училища не знал. Жаль, потому что это очень интересная история, - рассказал Башаев. - Чем особенно запомнятся нахимовцы, так это своей дисциплиной и целеустремленностью".

"Ребята понимали, что время встречи достаточно ограниченное, но никто никого не перебивал, не перекрикивал. Все четко. И такое очень приятно наблюдать, потому что у нас на мастер-классах, например, по-разному бывает. Случается, что так расшалятся, что голос к вечеру пропадает. А тут такие юные и такие дисциплинированные - приятно было это видеть", - отметил Башаев.