По его мнению, чиновники более лояльны к россиянам в этом игровом виде спорта, чем в других

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что у сборной России по хоккею есть хорошие шансы вернуться на международную арену. Об этом он рассказал ТАСС.

"Тут я вам точно не скажу, скорее всего, хоккей, - ответил Валуев на вопрос, в каком игровом виде спорта, по его мнению, российские спортсмены вернуться на международную арену в первую очередь. - Наши позиции не то чтобы там более сильны, они сильны всегда были, но, может быть, чиновники более лояльны именно в этом игровом виде спорта. И он объединяет огромное количество тех стран, от которых сегодня зависят в том числе олимпийские решения. Но это мое предположение, я могу быть не прав".

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.