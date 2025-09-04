Дегтярев заявил о скором объединении федераций по скейтбордингу и роллер-спорту

Ранее в России были объединены ряд федераций по летним видам спорта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация скейтбординга России и Федерация роллер-спорта России в скором времени объединятся в одну организацию. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Возвращение в мировой спорт требует усилий в разных направлениях, но одно из них - это национальные спортивные институты и их развитие. В прошлом году объединение ряда федераций прошло, процесс этот будет продолжен. В ближайшее время скейтборд и роллер-спорт будут объединены в одну федерацию".

Объединение спортивных федераций в России началось 1 октября. В этот день была создана Федерация гимнастики России на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Позднее в том же месяце Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию - Федерацию водных видов спорта России. В декабре состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России, в феврале - Федерация бейсбола России объединилась с Федерацией софтбола России.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

