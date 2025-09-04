Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что россиянам будет сложно занять призовые места

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Конкуренция на турнире Grand Swiss будет очень высокая, поэтому российским шахматистам будет трудно бороться за попадание на турнир претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Впервые за долгие годы нам трудно будет с уверенностью смотреть в этот турнир. Мы в первую очередь надеемся на Яна Непомнящего, у нас есть также опытные игроки - Александр Грищук и Даниил Дубов, - сказал Смагин. - Состав соперников очень сильный, конкуренция будет жесточайшая, поэтому попасть на турнир претендентов, да и вообще занять призовое место, будет очень сложно".

Турнир пройдет с 4 по 15 сентября в Самарканде. По его итогам два лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.