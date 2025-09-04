По словам министра, Россия готова провести первые Игры ШОС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) работают на созданием ассоциации спортивных организаций. Об этом на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявлял, что проведение первых Игр ШОС запланировано на 2026 год.

"Мы заявили о готовности провести первые Игры ШОС, - сказал Дегтярев. - Наша страна готова их принять. Сейчас мы согласовываем со странами-участниками уставные документы на этот счет и создаем ассоциацию спортивных организаций стран ШОС".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

