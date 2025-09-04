Соревнования пройдут с 28 сентября по 8 октября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов пригласил главу Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева посетить Игры стран СНГ, которые пройдут в Баку. Об этом Дегтярев рассказал на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Международные форматы развиваются в межстрановом формате. Наша делегация готовится к выезду в Баку, Азербайджан, там пройдут Игры стран СНГ. Министр спорта Азербайджана господин Гаибов и меня лично пригласил, но по своему визиту я буду принимать решение отдельно", - сказал Дегтярев.

III Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Церемонии открытия (28 сентября) и закрытия (8 октября) состоятся в Гяндже. В заявку сборной России вошли более 260 российских спортсменов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

