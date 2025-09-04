Соловейчик заявил, что в мировом дзюдо не было места дискриминации

Российские спортсмены на международных соревнованиях выступают под флагом Международной федерации дзюдо

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. В мировом дзюдо не было места дискриминации российских спортсменов. Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Российские спортсмены в настоящий момент выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) под флагом IJF.

"Дискриминация была у правительств тех стран, которые запрещали своим федерациям контакты с нами, которые не допускали, запрещали нашим спортсменам и федерациям этих стран, - сказал Соловейчик. - За два последних года у нас пять золотых медалей, звучал гимн Международной федерации дзюдо, что тоже для нас было принципиально. Мы не выступали с наспинными номерами AIN (индивидуальный нейтральный атлет - прим. ТАСС). Мы выступали под флагом международной федерации. Почему для нас это было важно? Для нас было важно показать, что сообщество дзюдо нас не исключает, что они нас поддерживают, что на самом деле и было".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.