ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Десятки футбольных руководителей поменяли риторику по вопросу об изменении лимита на легионеров в чемпионате страны. Об этом на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России с 2028 года будет ужесточен по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".

"Меня радует, что от "куда лезет Минспорт" - первых комментариев от футбольных функционеров в июне, - мы дожили до того, что "как государственный регулятор решит, так и будем делать". Готовы к обсуждению, уже хорошо. Представляете, какая эволюция в голове произошла у десятков крупных футбольных руководителей за 2 месяца?"

На данный момент клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

