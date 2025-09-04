Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик отметил, что спорт является "мостом мира"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация дзюдо России готова к тому, чтобы восстановить отношения с украинскими атлетами. Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Спорт - это мост мира, нужно будет устанавливать отношения. И, конечно, в этом плане наши ребята не только грозные соперники на татами, но и хорошие друзья и товарищи для международных наших коллег в тренировочных залах, после соревнований, - сказал Соловейчик. - Таким образом, вместе с международной федерацией, с нашим министерством спорта мы считаем, что наша федерация готова к решению дальнейших задач по восстановлению отношений, в том числе и с нашими украинскими коллегами".

Украинские спортсмены на соревнованиях, где выступают россияне, стараются избегать общения с ними, совместного фотографирования и обмена рукопожатиями.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

