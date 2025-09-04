Встреча состоится 9 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом Дегтярев рассказал на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.

"Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка, - сказал Дегтярев. - Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная".

"Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом Российского футбольного союза] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор", - добавил Дегтярев.

