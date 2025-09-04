Защитник проведет в самарской команде текущий сезон

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник Никита Чернов не расстроился тому, что московский "Спартак" отдал его в аренду самарским "Крыльям Советов". Об этом он рассказал ТАСС.

Чернов проведет в аренде в "Крыльях Советов" сезон-2025/26. Защитник выступал за самарскую команду с 2019 по 2021 год.

"Просто до конца ждал какой-то определенности, пока не получал, в целом со мной никто не говорил. Я уже понимал, что осталось три недели до конца трансферного окна, хотелось помогать кому-то на поле, - сказал Чернов. - Когда возник вариант с Самарой, я даже особо не думал, сразу понял, что это то, что нужно. В "Спартак" как будто еще могу вернуться. Никаких расстройств нет".