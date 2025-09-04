Велогонщики не смогли завершить 11-й этап "Вуэльты" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу перед финишем

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Команда Israel - Premier Tech не станет отказываться от дальнейшего участия в многодневной шоссейной велогонке "Вуэльта", несмотря на случаи протеста во время проведения этапов. Об этом говорится в заявлении команды, которое опубликовано ее пресс-службой.

В среду велогонщики не смогли завершить 11-й этап "Вуэльты" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу перед финишем. Организаторы сочли, что не могут гарантировать безопасность гонщиков, и приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша.

На 10-м этапе "Вуэльты" палестинские активисты стали причиной падения итальянца Симоне Петилли. На одном из участков маршрута несколько людей выбежали на дорогу и стали перекрывать путь спортсменам, несмотря на усилия полиции помешать им. Велогонщики стали маневрировать и тормозить, чтобы избежать столкновения, однако Петилли упал в образовавшемся заторе. Гонщик не получил серьезных травм и сумел завершить этап.

Велогонка завершится 14 сентября, спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.