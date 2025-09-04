Соревнования пройдут с 21 по 28 сентября в Шанхае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России рассчитывает на завоевание спортсменами медалей чемпионата мира в двух-трех классах. Об этом рассказал президент организации Алексей Свирин на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме.

"На данный момент рассчитываем, что два-три класса будут бороться за медали в Китае. И дальше будем двигаться - уже говорим о крупных классах - четверки и флагманские восьмерки. Тоже есть возможность реализоваться в команде. Поэтому работаем", - сказал Свирин.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 28 сентября в Шанхае.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

