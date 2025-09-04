На данный момент форвард находится в статусе свободного агента

ТАСС, 4 сентября. Нападающий Клим Костин намерен подписать контракт с одним из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и на данном этапе карьеры исключил свое возвращение в команду из России. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Костин находится в статусе свободного агента после ухода из "Сан-Хосе".

"На данном этапе карьеры - да, - ответил Костин на вопрос, исключает ли он вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). - Хочется еще три-четыре года поиграть на самом высоком уровне. Не говорю, что КХЛ слабее, но НХЛ есть НХЛ, это мечта любого мальчишки. Мне кажется, я еще не сказал там своего последнего слова".

Также форвард рассказал о процессе переговоров с клубами НХЛ. "Пока никакой определенности. Предложения из НХЛ есть, но агент ведет переговоры по срокам и сумме контракта. Хочется верить, что все решится скоро", - заключил он.

Костину 26 лет, в прошлом сезоне он провел за "Сан-Хосе" 35 матчей, в которых набрал 7 (1 + 6) очков по системе "гол + пас". До этого россиянин выступал в НХЛ за "Детройт", "Сент-Луис" и "Эдмонтон". В КХЛ нападающий защищал цвета московского "Динамо" и омского "Авангарда".