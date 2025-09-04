Нападающий выступал за "Детройт" с 2023 по 2024 год

ТАСС, 4 сентября. Российский нападающий Клим Костин остался разочарованным от периода карьеры в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" из-за задачи постоянно драться по ходу матчей. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Рассчитывал на другую роль, контракт подписывал с надеждой играть, но после приезда четко дали понять: "Твоя задача - драки", - сказал Костин. - Для меня это стало шоком. Пространства для маневра не оставили".

Хоккеист назвал ожидаемым обмен из "Детройта" в "Сан-Хосе" в марте 2024 года, поскольку игроку нужно было сменить обстановку. "Да, было понятно, что нужно уходить, - отметил он. - Я просил команду, где смогу почувствовать себя свободнее, где не будет давления плей-офф, где можно вернуть уверенность. Потому что в "Детройте" я потерял себя и игру, перестал получать удовольствие от хоккея".

Костину 26 лет, в прошлом сезоне он провел за "Сан-Хосе" 35 матчей, в которых набрал 7 (1 гол + 6 результативных передач) очков. До этого россиянин выступал в НХЛ за "Детройт", "Сент-Луис" и "Эдмонтон". В Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета московского "Динамо" и омского "Авангарда".