Семак заявил, что возвращение Дугласу Сантосу статуса легионера усложнит задачу "Зениту"

Ранее защитник вернул себе бразильское гражданство и был вызван в сборную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября./ТАСС/. Возвращение защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу статуса легионера в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) усложнит задачу петербургскому клубу. Об этом журналистам заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Будем решать вопросы по мере поступления. На сегодняшний день Дуглас - игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что в тот момент, когда он меньше всего ждал приглашение, оно к нему и пришло. Чисто по-человечески за него рад. Сыграть за Бразилию всегда престижно, одна из сильнейших сборных. Конечно, это усложнит нам задачу, но будем менять вводные данные. И исходить из того, что мы можем в тот или иной момент", - заявил Семак.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.