Ужесточение лимита и подготовка к Олимпиаде-2028. Заявления Дегтярева

Сборная России готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в США в полном составе. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта также сообщил о том, что лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".

ТАСС собрал ключевые заявления министра.

Восстановление прав российских спортсменов

Сборная России готовится принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в полном составе, кандидаты будут просмотрены на Спартакиаде сильнейших спортсменов 2026 года.

Главным условием восстановления российских спортсменов в правах и их допуска на международные соревнования является положительное решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК): "Первым шагом должно быть восстановление Олимпийского комитета России".

Потолок зарплат и лимит на легионеров в РПЛ

Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ): "Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет?"

Лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле": "Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж".

Объединение федераций

Федерация скейтбординга России и Федерация роллер-спорта России в скором времени объединятся в одну организацию.

Некоторые российские федерации по зимним видам спорта будут объединены после Олимпийских игр 2026 года: "В прошлом году объединение ряда федераций прошло, процесс этот будет продолжен".

Международная деятельность