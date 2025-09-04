Полузащитник перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона"

ТАСС, 4 сентября. Полузащитник Антон Миранчук решил перейти из швейцарского футбольного клуба "Сьон" в московское "Динамо", потому что хотел поработать с тренером Валерием Карпиным. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Динамо" объявило о подписании контракта с Миранчуком 23 августа.

"У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать, но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил "Динамо". Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой. Говорить о том, были ли другие варианты, не хочу", - сказал Миранчук.

Миранчуку 29 лет, он выступал за "Сьон" с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии". В составе сборной России футболист провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.