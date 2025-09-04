ПСЖ добавил Сафонова в список футболистов, вызванных в сборные

3 сентября ПСЖ не упомянул российского вратаря в списке

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в списке игроков команды, которые были вызваны на матчи сборных в сентябре.

Сафонов присутствует в списке, опубликованном на сайте клуба. Также россиянин упомянут в посте на странице команды в X, который анонсирует матчи национальных команд в четверг с возможным участием игроков парижан.

3 сентября ПСЖ на своей странице в X опубликовал список футболистов, вызванных в сборные, однако среди перечисленных игроков не оказалось Сафонова.

Вратарь находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.