СТАМБУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" вновь заинтересовался российским полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым. Об этом сообщил портал Sporx.

По информации источника, главный тренер "Бешикташа" Серген Ялчин видит в Батракове игрока, который способен укрепить линию полузащиты и позволит обеспечить гибкость в розыгрыше мяча.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Бешикташ" был заинтересован в подписании Батракова, однако передумал после того, как футболист продлил контракт с "Локомотивом".

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил 9 мячей в 10 матчах в разных турнирах за "Локомотив" и является лучшим бомбардиром чемпионата России.