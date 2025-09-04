В Самарканде 6 сентября пройдет матч в поддержку бывшего футболиста "Спартака" Мухамадиева

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил ТАСС, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /ТАСС/. Благотворительный матч в поддержку бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной России Мухсина Мухамадиева состоится в Самарканде на стадионе "Динамо" 6 сентября. Об этом сообщила Ассоциация футбола Ташкента.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил ТАСС, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В августе его жена Мохира Мухамадиева сообщила ТАСС, что состояние супруга немного улучшается.

"6 сентября в Самарканде состоится благотворительный футбольный матч, посвященный выдающемуся футболисту и тренеру Мухсину Мухамадиеву. Все собранные средства будут переданы семье Мухсина Мухамадиева", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ассоциации проинформировали, что матч пройдет на стадионе "Динамо" в 17:00 по ташкентскому времени (15:00 мск). "Приглашаем всех присоединиться к этому важному событию. Приходите, поддержите любимую команду и внесите свой вклад в доброе дело", - добавили там. Отмечается, что на поле выйдут легенды сборной Узбекистана и "Динамо".

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского "Спартака" Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 39 матчей, в которых забил 17 мячей.