Ранее полузащитник перешел в московское "Динамо"

ТАСС, 4 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Миранчук пока не готов оценить свое выступление за швейцарский "Сьон", так как прошло недостаточно времени для этого. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

С сентября 2024 года Миранчук выступал за "Сьон". В августе футболист перешел в "Динамо".

"Не хочу снова открывать эту историю, разбирать, - сказал Миранчук. - То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда я смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть еще моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать".

Миранчук провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Он является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал на протяжении 9 лет (2013-2024) за исключением 2016 года, когда ушел в аренду в эстонскую "Левадию".