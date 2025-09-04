Общий призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Екатерина Александрова заработали по $400 тыс. за выступление на US Open в одиночном разряде.

Рублев проиграл в четвертом круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Александрова на той же стадии уступила второй ракетке мира Иге Свёнтек из Польши (3:6, 1:6). Первая ракетка России Мирра Андреева заработала $237 тыс. за выступления в одиночном разряде. Она в матче третьего круга проиграла американке Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6). Столько же заработала Анна Калинская.

В полуфинале турнира в парном разряде Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс уступили Таунсенд и представительнице Чехии Катерине Синяковой (3:6, 6:7 (3:7)). Россиянка и бельгийка заработали в сумме $250 тыс. Андреева и Даниил Медведев смогли выиграть один матч в миксте, но в четвертьфинале их остановили американка Джессика Пегула и британец Джек Дрейпер (1:4, 1:4). За свое выступление они заработали $100 тыс. призовых.

US Open - последний турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн.