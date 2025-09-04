Также в руководстве хотят, чтобы команда закрепилась в РПЛ и развивалась дальше

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Задача футбольного клуба "Динамо" из Махачкалы на сезон-2025/26 - войти в первую десятку Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и закрепиться в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"На этот сезон у нас задача войти в десятку лучших клубов премьер-лиги, закрепиться в премьер-лиге, а дальше за счет развития, в том числе финансовых возможностей клуба, с учетом трансферной политики укрепить те зоны, которые нужно по итогам нынешнего турнира, и двигаться дальше. Выигрывать что-то на следующий год мы точно не собираемся. Если удачно сложится наше прохождение в кубковом турнире, мы, конечно, приложим все усилия, а на сегодня задача такая", - сказал он в кулуарах Национального центра "Россия".

Меликов отметил, что второй задачей является подбор игроков и привлечение в основную команду воспитанников из региона.

Кроме того, он добавил, что проект махачкалинского "Динамо" является социальным. "Под этим футбольным клубом еще академия "Динамо" (Махачкала) и две команды [молодежная и женская]. У нас сегодня около 200 тыс. детей вовлечены в проект "Футбол в школе", каждый год перед 9 мая проводятся финальные игры. Наши команды успешно выступают на российских детских турнирах, таких, как "Кожаный мяч", и все это благодаря проекту, который мы создали и который называется "Динамо" (Махачкала)", - сказал он.

"Динамо" из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре 31 августа клуб дома обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0.