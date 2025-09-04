СКА без Романа Ротенберга, "Спартак" без Голдобина. Стартует 18-й сезон КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. В 18-м по счету чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ожидается возрождение ЦСКА, который заполучил тренера-чемпиона. На Востоке постарался усилиться финалист предыдущего плей-офф "Трактор", взявший самого ценного игрока регулярного чемпионата прошлого сезона канадского нападающего Джошуа Ливо.

Завершившееся межсезонье стало одним из самых запоминающихся в последние годы, и произошедшие в нем события могут повлиять на ход предстоящего чемпионата. В первую очередь речь идет о возвращении ЦСКА того чемпионского уровня, что показал недавно Кубок мэра Москвы. Армейцы под руководством Игоря Никитина, вернувшегося из "Локомотива", выиграли этот турнир. Немалую роль в успехе сыграли новички команды.

ЦСКА взял лучшего бомбардира "Витязя" Дмитрия Бучельникова, подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Зернова, выменял права у "Торпедо" на вернувшегося из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николая Коваленко. Важным пополнением команды можно назвать имеющего опыт игры в НХЛ Даниэля Спронга, с которым работает член набсовета клуба Сергей Федоров - трехкратный обладатель Кубка Стэнли год назад взял паузу, а затем подключился к работе штаба ЦСКА.

Вылет в первом раунде плей-офф для ЦСКА, безусловно, оказался чувствительным. В ЦСКА сумели замотивировать и уговорить Никитина и его помощников расторгнуть действующий контракт с "Локомотивом" после чемпионского сезона, поскольку понимали, что отечественного тренера другого уровня они не найдут. И, судя по всему, другие варианты менеджмент столичного клуба и не рассматривал. Армейцы получили не только главного тренера, но и одного из лучших специалистов по игре в обороне Дмитрия Юшкевича и одного из лучших тренеров вратарей в стране Рашита Давыдова, который работает с новой вратарской бригадой в лице Дмитрия Гамзина и Спенсера Мартина, который сумел не пропустить в матче Кубка мэра Москвы со "Спартаком" (2:0).

На посту главного тренера "Локомотива" Никитина сменил канадец Боб Хартли, приводивший в 2021 году к Кубку Гагарина "Авангард". Специалист не имел активной тренерской работы три года. При этом "Локомотив", кроме штаба Никитина, существенных потерь не понес, сохранив костяк команды. Подписал новый контракт с ярославским клубом самый ценный игрок плей-офф Александр Радулов, который уже в одном из матчей предсезонного турнира в Омске оформил дубль. "Локомотиву" удалось уговорить остаться и одного из ключевых защитников команды в чемпионском сезоне словака Мартина Герната, может вернуться и другой легионер - соотечественник Герната Рихард Паник.

Противостояние ЦСКА и "Локомотива" в свете тренерских перестановок видится одним из принципиальных в этом сезоне, учитывая тот факт, что руководство ярославского клуба никак не отблагодарило Никитина и его штаб за победу и лишний раз старается о нем публично не упоминать. Первый матч команды сыграют в Москве 18 сентября, в Ярославле игра состоится 15 октября.

Проблемы с вратарями у СКА и "Динамо"

Еще одним главным событием межсезонья стали кардинальные изменения в СКА как в руководстве клуба, так и в команде. В начале июня по инициативе генерального спонсора "Газпрома" был сменен состав совета директоров клуба, а также тренерский штаб. СКА покинули председатель совета директоров Александр Медведев и работавший в клубе порядка 15 лет на руководящих должностях, а последние три года - главным тренером команды Роман Ротенберг. Такие изменения были неожиданными, поскольку после вылета СКА в первом раунде Ротенберг возобновил селекционную работу и даже проводил переговоры с рядом новичков.

Новое руководство петербургских армейцев при согласовании с главой "Газпрома" Алексеем Миллером доверило должность главного тренера Игорю Ларионову, несмотря на его не слишком удачную работу в минувшем сезоне с "Торпедо". С одной стороны, СКА стал избавляться от дорогих активов, взятых еще при Ротенберге: были расторгнуты контракты с защитником Ильей Карпухиным, нападающими Сергеем Толчинским, Михаилом Григоренко, Павлом Акользиным, Владимиром Алистровым. С другой стороны, вместе с Ларионовым в СКА пришли игравшие у него в Нижнем Новгороде сын Игорь Ларионов - младший и защитник Маркус Филлипс, что вызвало неоднозначную реакцию.

Более качественным усилением для СКА из легионеров можно считать приход форвардов Джозефа Бландизи и Рокко Гримальди, а также имеющего российское гражданство защитника Бреннана Менелла, который выступал за московское "Динамо". В СКА перешли бывшие спартаковцы Андрей Локтионов и Николай Голдобин, которые были клиентами Ларионова, когда тот работал хоккейным агентом. Если Локтионов не стал продлевать со столичным клубом контракт, то СКА забрал Голдобина с драфта отказов.

Лучший бомбардир красно-белых последних двух сезонов Голдобин отказался переподписывать соглашение с клубом. Потом в рамках обмена со СКА, который всеми виделся компенсацией за Голдобина, "Спартак" получил права на выступающего в Северной Америке Максима Грошева, Арсения Ильина и Григория Кузьмина. СКА пока не впечатлил своей игрой в предсезонных матчах, неважно выступив, в частности, на домашнем турнире имени Пучкова. В СКА не стали искать вратарей, которые были слабым местом команды в прошлом сезоне, доверившись Егору Заврагину, Артемию Плешкову и вернувшемуся из аренды в "Сочи" Сергею Иванову.

"Спартак" с отсутствием Голдобина вынужден был искать нападающего в ударное звено к Павлу Порядину и Ивану Морозову. В первых матчах место Голдобина займет подписавший с клубом новый контракт лучший снайпер красно-белых минувшего сезона Адам Ружичка. "Спартак" впервые сыграл основным составом только на Кубке мэра. Турнир показал, что команде Алексея Жамнова по-прежнему необходимо улучшать игру в большинстве. Помимо этого, "Спартак" до сих пор ищет качественного защитника под игру при численном преимуществе.

Ушедший из СКА Ротенберг вошел в состав совета директоров московского "Динамо" и сейчас занимается подготовкой резерва, инициировав в том числе появление в Молодежной хоккейной лиге команды "Красная машина - Юниор", которая находится в системе "Динамо". В приходе Ротенберга в "Динамо" многие увидели, что он в перспективе может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера, если команда будет выступать неудачно. Состав команды особо не поменялся: добавились пришедшие из ЦСКА защитник Фредрик Классон и нападающий Максим Мамин, переподписал контракт один из лучших бомбардиров лиги Никита Гусев. На старте чемпионата более уязвимой у бело-голубых видится вратарская линия: после травмы Владислава Подъяпольского сезон в роли основного голкипера начнет Максим Моторыгин.

Мэтр вернулся в КХЛ

Большой хоккей этим летом исчез из Подмосковья. "Витязь" был исключен из КХЛ из-за отсутствия должного финансирования, а игравший в Мытищах "Куньлунь Ред Стар" переехал в Санкт-Петербург. Это стало возможным благодаря возвращению в КХЛ бывшего председателя совета директоров "Авангарда" Александра Крылова, который хоть и не имеет официальной должности, приложил руку к смене бренда китайского клуба, а также формированию состава и менеджмента. Команда "Шанхай Дрэгонс" (новое название "Куньлуня") будет играть на "СКА-Арене", генеральным менеджером клуба стал занимавший аналогичную должность в "Витязе" Игорь Варицкий, а главным тренером - работавший в НХЛ Жерар Галлан. Команда хоть и собралась с середины августа, но уже стала третьей на Кубке мэра.

Ожидается, что через два года "Шанхай Дрэгонс" отправится в Китай. Говорилось, что в течение этого времени клуб проведет в этой стране и вынесенные матчи КХЛ. Что касается других иностранных клубов лиги, то в хорошей форме подходит к старту сезона минское "Динамо", игравшее на равных в финале Кубка мэра с ЦСКА. Непонятно, каков потенциал у "Барыса", который укрепился североамериканскими игроками и российским главным тренером (Михаилом Кравцом). Хоккеисты из Северной Америки из-за проволочек с въездом в Россию не сумели принять участие в предсезонном турнире в Магнитогорске.

На Востоке страсти развернулись вокруг MVP регулярного чемпионата прошлого сезона, лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата канадца Джошуа Ливо, выступавшего за "Салават Юлаев". Уфимский клуб, имеющий проблемы с финансированием и по этой причине не сумевший продлить контракты с игравшими важную роль в минувшем плей-офф канадцами Шелдоном Рэмпалом, Нэйтаном Тоддом и Скоттом Уилсоном, расторг контракт и с Ливо под предлогом его позднего прилета в Уфу. В скором времени Ливо усилил "Трактор". Финалист Кубка Гагарина понес существенные потери этим летом: в НХЛ уехали лучший снайпер плей-офф Максим Шабанов и Виталий Кравцов, в минское "Динамо" перешел вратарь Зак Фукале.

Этим летом в клубах Западной конференции произошло семь новых тренерских назначений. Галлан возглавил "Шанхай", бывший помощник Бенуа Гру в "Тракторе" Борис Миронов - "Ладу", Хартли - "Локомотив", Ларионов - СКА, Алексей Исаков - "Торпедо", Никитин - ЦСКА, вернувшийся в КХЛ Владимир Крикунов - "Сочи". Крикунов сменил Вячеслава Козлова, который перешел в этот клуб из московского "Динамо", где работал ассистентом Кудашова, но после смены руководства в "Сочи" с ним расторгли контракт. Для 75-летнего Крикунова, рекордсмена по количеству матчей в качестве главного тренера в отечественном хоккее, предстоящий сезон будет уже 40-м в тренерской карьере.

На Востоке всего три новых назначения: Александр Гальченюк возглавил "Амур", Михаил Кравец - "Барыс", Игорь Гришин - "Нефтехимик".