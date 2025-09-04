Голкипер "Спартака" рассказал, что во вратарском коллективе национальной команды всегда хорошая атмосфера

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов всегда поддерживает голкиперов, с ним работается комфортно. Об этом в интервью ТАСС рассказал вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Максименко.

"У Виталия Витальевича свой индивидуальный подход. Давно друг друга знаем, мы уже привыкли к его требованиям. С ним работается комфортно. У нас всегда во вратарском коллективе хорошая атмосфера. Виталий Витальевич всегда поддерживает", - сказал Максименко.

Максименко 27 лет, всего за сборную России он провел три матча, во всех из них сыграв "на ноль". Ранее Кафанов сообщил журналистам, что Максименко должен сыграть в товарищеском матче с командой Иордании 4 сентября.