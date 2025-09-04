Встреча пройдет на "Лукойл-Арене" и начнется в 20:00 мск

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Иордании. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Ворота сборной России с первых минут будет защищать Александр Максименко. В поле, помимо Глушенкова, сыграют Илья Вахания, Руслан Литвинов, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Иван Обляков, Александр Черников, Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев и Андрей Мостовой. В стартовом составе не оказалось ни одного игрока московского "Динамо", которое возглавляет наставник сборной России Валерий Карпин.

В прошлом году Глушенков говорил, что ему лучше тренироваться с легионерами "Зенита", чем ехать играть за сборную России против таких команд, как сборная Вьетнама. В тех встречах футболист "Зенита" участия не принимал. В марте 2025 года Глушенков сыграл в матче против команды Замбии и отметился тремя забитыми мячами.