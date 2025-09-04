Карпин дебютировал в этой игре в марте

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину было интересно, что происходит за кулисами во время интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Об этом он рассказал журналистам.

Карпин дебютировал в этой игре в марте.

"Это интересно, конечно: как и почему возникают версии. Одно дело, когда смотришь по телевизору, а другое дело, когда все эти обсуждения происходят после того, как все уходят на рекламную паузу. Все эти закулисья интересны", - сказал Карпин.

В нынешнем году игра отпраздновала 50-летие.