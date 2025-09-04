Игра состоится в Эр-Райяне 7 сентября, начало - в 18:15 мск

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Футбольный товарищеский матч сборных Катара и России должен пройти при нежаркой температуре. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Карпин.

"Почему играем в такое время - это из-за вещателя, мы хотели сыграть попозже. По температуре нас заверили, что это хороший стадион с кондиционерами. Надеюсь, что погода никак не повлияет на игру", - сказал Карпин.

Главный тренер пояснил, когда станет ясно, кто из игроков сборной России не поедет в Катар. "Прямо сейчас на этот вопрос не отвечу. Поговорю с доктором, надо будет решать завтра с утра уже без горячки. Игроки остынут, потом могут вылезти проблемки. Кто-то не поедет точно", - пояснил он.