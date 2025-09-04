Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу словаков

ТАСС, 4 сентября. Сборная Словакии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Братиславе.

Забитыми мячами отметились Давид Ганцко (42-я минута) и Давид Стрелец (55).

Сборные Германии и Словакии выступают в группе А отборочного турнира. В другом матче первого тура этого квартета североирландцы обыграли команду Люксембурга (3:1). 7 сентября сборная Германии примет команду Северной Ирландии, словаки на выезде сыграют со сборной Люксембурга.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.