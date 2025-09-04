В первом матче за Кубок открытия встретятся финалисты прошлого сезона - ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет уже 18-м по счету в не такой долгой истории соревнования. В первом матче за Кубок открытия встретятся финалисты прошлого сезоня - действующий чемпион ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор". Начало матча - 19:30 мск.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года, каждая команда проведет по 68 матчей. Плей-офф запланирован с 23 марта по 23 мая. В течение чемпионата запланированы следующие перерывы: с 8 по 15 декабря на Кубок Первого канала, пауза на новогодние праздники с 31 декабря по 2 января и традиционная Неделя звезд хоккея с 6 по 9 февраля. Примечательно, что впервые в истории лиги не будет паузы на Олимпиаду по той причине, что российские хоккеисты не сыграют на олимпийском турнире.

По сравнению с прошлым сезоном в Западной и Восточной конференциях оказалось поровну команд - по 11. Это произошло из-за того, что подмосковный "Витязь" из-за недостатка средств не сумел подтвердить свои финансовые гарантии. Из-за ухода "Витязя" из Восточной в Западную конференцию была переведена тольяттинская "Лада".

Одна из команд в новом сезоне выступит под другим названием, хотя и по-прежнему будет представлять Китай. "Куньлунь Ред Стар" после смены руководства переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и стал называться "Шанхай Дрэгонс" ("Шанхайские драконы"). В заявлении клуба указано, что через два года команда должна вернуться в Китай.

В ожидании "тысячи" Шипачева

В предстоящем сезоне в составе российских клубов не будут считаться иностранцами те хоккеисты, которые имеют российский паспорт без спортивного российского гражданства. Это позволит клубам в условиях лимита на легионеров (до пяти иностранцев в заявке на игру) включать на матч еще одного иностранного игрока.

Предстоящий сезон будет последним с действующим потолком зарплат, задачей которого является сдерживание роста выплат хоккеистам, чтобы избежать экономического расслоения клубов. Нынешний потолок зарплат составляет 900 млн рублей, в сезоне-2026/27 он составит 950 млн, с сезона-2027/28 - 1 млрд рублей. При этом будет расти и пол зарплат, который к сезону-2027/28 должен составить 600 млн рублей.

Ожидается, что в предстоящем чемпионате форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев станет первым в истории КХЛ игроком, сумевшим набрать 1 000 очков. Также нападающий "Локомотива" Александр Радулов должен достичь отметки в 800 очков.

Самым возрастным главным тренером среди клубов КХЛ станет Владимир Крикунов (75 лет) из "Сочи", для которого предстоящий сезон станет 40-м в карьере. Самыми молодыми главными тренерами являются Алексей Исаков ("Торпедо") и Анвар Гатиятулин ("Ак Барс") - по 49 лет.