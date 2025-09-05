Министр спорта отметил, что исключение его из санкционных списков Евросоюза помогает в решении данного вопроса

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября . /ТАСС/. Работа над восстановлением в правах Олимпийского комитета России (ОКР) идет по продуктивному пути. Об этом на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Благодаря позиции Венгрии ваш покорный слуга исключен из санкционных списков Евросоюза, - сказал Дегтярев. - Это, конечно, безобразие - язык санкций. Я был до недавнего времени в этом списке, это ужасно и вредно. Теперь есть возможность выезжать в Лозанну и в страны Евросоюза для проведения встреч с коллегами. Мы весьма продуктивно двигаемся по пути восстановления прав Олимпийского комитета России".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

