В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Соболенко (1-й номер посева). Пегула была посеяна на турнире под 4-м номером. В финале Соболенко сыграет против победительницы матча между Амандой Анисимовой из США (8) и японкой Наоми Осакой (23).

Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча турнира. В 2023 году она проиграла в матче за титул американке Коко Гауфф, годом позднее в титульной встрече победила Пегулу. Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США. Подобное в Открытую эру (когда перестало существовать разделение на любителей и профессионалов) также удавалось австралийке Ивонн Гулагонг-Тёрнбулл (1974-1977), немке Штеффи Графф (1987-1990, 1993-1996), швейцарке Мартине Хингис (1997-1999), представительницам США Крис Эверт (1975-1980, 1982-1984), Мартине Невратиловой (1983-1987) и Винус Уильямс (2000-2002).

Соболенко 27 лет, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки 20 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза, кроме победы на Открытом чемпионате США ей удалось дважды выиграть Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024).

Пегуле 31 год, она является четвертой ракеткой мира. В ее активе 9 титулов WTA в одиночном разряде. Финал Открытого чемпионата США в 2024 году является лучшим достижением американки на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат США - заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).