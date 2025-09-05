Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

На счету аргентинца 72 игры

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд по количеству проведенных матчей в отборах на чемпионат мира в Южной Америке.

Встреча против команды Венесуэлы (3:0) стала для Месси 72-й в квалификациях. Он повторил рекорд по этому показателю, который прежде единолично принадлежал защитнику сборной Эвквадора Ивану Уртадо.

Месси мог бы превзойти рекорд в заключительном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года против команды Эквадора, который пройдет в ночь на 10 сентября, однако после игры со сборной Венесуэлы аргентинец заявил, что пропустит ее, поскольку хочет полноценно восстановиться к играм за "Интер Майами".

В матче с командой Венесуэлы на счету Месси дубль. Ранее 38 летний Месси заявил, что игра в Буэнос-Айресе может стать для него последней за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер "Спасибо за все, капитан". В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.