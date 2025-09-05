Игра пройдет в воскресенье

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп посетит финальный матч Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в мужском разряде. Об этом порталу The Athletic сообщил представитель Белого дома.

Игра пройдет в воскресенье. В ней сыграют победители полуфинальных пар: Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В июле Трамп посетил финальный матч клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в США. В решающей игре английский "Челси" победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0. После финального свистка Трамп принял участие в церемонии награждения.