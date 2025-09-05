Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели плохой первый тайм в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой.

В четверг сборная России на "Лукойл-Арене" сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0.

"Первый тайм получился плохим, во втором намного лучше играли. Не вкатились в игру сначала, может быть, привыкали, - сказал Мостовой. - В связи с тем, наверное, что собрались только недавно. Что касается травмы, болит нога, был контакт. Но думаю, что несерьезно".

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.