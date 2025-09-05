С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Политика должна быть в стороне от спорта, сборная России должна участвовать в международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.

"Отстранение сборной России - решение ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС). Мы ждем с нетерпением возвращения сборной России в международный футбол. Уверены, что политика должна быть в стороне от спорта. Надеемся, что сборная России будет участвовать в международных турнирах", - сказала Нассар.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.