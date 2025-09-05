Соответствующий анонс опубликовал Тайсон

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Бывшие чемпионы мира по боксу американцы Майк Тайсон и Флойд Мэйуэзер-младший проведут бой в 2026 году. Об этом сообщил Тайсон на своей странице в соцсети X.

Мэйуэзеру 48 лет, на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

После окончания профессиональной карьеры Мэйуэзер провел несколько выставочных поединков. Он нокаутировал в первом раунде кикбоксера Тэнсина Нацукаву, завершил вничью поединки с блогером Логаном Полом и Доном Муром, победил бойца ММА японца Микуру Асакуру и блогера Оладеджи Олатунджи, а поединки с Аароном Чалмерсом и Джоном Готти остались без решения.

Тайсону 59 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 7 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Профессиональную карьеру Тайсон завершил в 2005 году, но спустя 19 лет он вернулся в ринг ради боя против блогера Джейка Пола, который завершился поражением бывшего чемпиона мира.