Матч между сборными России и Иордании завершился со счетом 0:0

ТАСС, 5 сентября. Товарищеский матч сборных России и Иордании по футболу в Москве по ощущениям был похож на игру чемпионата мира. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал футболист сборной Иордании и французского "Ренна" Муса Аль-Тамари.

Матч прошел 4 сентября на стадионе "Лукойл-Арена" и завершился нулевой ничьей.

"Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди, - сказал Аль-Тамари. - Играть здесь круто, тем более с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира".

Сборная Иордании является серебряным призером Кубка Азии 2024 года. В июне команда впервые отобралась на чемпионат мира и выступит на мировом первенстве-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.