"Карпин не виноват, что Иордания сильная". Колосков - о последнем матче сборной России

Российские футболисты сыграли вничью с командой Иордании со счетом 0:0

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Иордании является сильным соперником, для команды России прошедшая в четверг товарищеская игра была полезной. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России на "Лукойл-Арене" сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Команда Иордании ранее впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, также она является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. В составе сборной России не сыграли ведущие футболисты из-за рубежа - полузащитники Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Атланта"), их планируют задействовать в игре со сборной Катара 7 сентября.

"Игра полезная, для нас показательная. Есть нам чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой. Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда", - сказал Колосков.

"Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют", - добавил почетный президент РФС.

"Нужно повышать качество игры"

Колосков считает, что игра сборной России улучшилась с выходом новых футболистов после перерыва. На поле появились лидер московского "Локомотива" Алексей Батраков, защитник ЦСКА Данил Круговой, игроки атаки армейцев Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов.

"Наши футболисты просто не успевали накрывать опасные моменты, в результате чего иорданцы создавали моменты, хоть и не забили. Во втором тайме ситуация поменялась, вышли более технически оснащенные футболисты, более скоростные, самое главное - стали играть быстрее, - отметил Колосков. - Все-таки вот эту технику иорданцы демонстрировали, когда была возможность, их не прессинговали, не активно атаковали. После замен у наших выросли скорости, у Иордании развалилась та игра из первого тайма".

"Уроков из матча несколько. Во-первых, нам нужно повышать качество игры в значительной степени, уровень владения и контроля мяча, техническую оснащенность футболистов. Во-вторых, нужно понимать, что наша сила - в движении, в агрессии, если мы это проявляем, то нивелируем недостатки сборной. В-третьих, нужно поблагодарить РФС за то, что выбрали такого прекрасного соперника, да и следующие соперники хорошие. В-четвертых, нужно поблагодарить организаторов матча - прекрасная посещаемость, отличное открытие, с точки зрения организации РФС опережает даже качество игры", - заключил Колосков.