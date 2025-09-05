Сергей Мельников пропал 31 августа, он отправился с группой в поход, отстал на спуске и не вернулся

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пять дней поисков пропавшего 31 августа на спуске в районе хребта Аибга в Сочи туриста не принесли результата, поисковые мероприятия продолжаются. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Пропавший Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта "Роза Хутор". В свой выходной он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

"Поиски Мельникова продолжаются, два дня его искали с вертолетами, это не принесло результата", - Пятницин.

Хребет Аибга располагается на востоке от Красной Поляны недалеко от границы с Абхазией, состоит из четырех основных вершин.