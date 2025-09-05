Янчук считает выдающимся достижением выход теннисистки Соболенко в финал US Open

Для белорусской спортсменки этот финал станет в нынешнем сезоне третьим на турнирах Большого шлема

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выход белорусской теннисистки Арины Соболенко в третий финал турнира Большого шлема в этом году является выдающимся достижением. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Соболенко победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В финале белоруска встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.

"Третий финал на турнирах Большого шлема за год - это выдающееся достижение. Это говорит о том, что она сейчас самый стабильный и сильный игрок в мире. Если бы она была психологически более крепкой, то она могла бы забирать все турниры Большого шлема, где играет. В финале все будет зависеть от нее", - сказал Янчук.

В этом сезоне Соболенко дошла до финала трех из четырех турниров Большого шлема. Она не смогла выйти в финал Уимблдона, уступив в полуфинале Анисимовой. В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко уступила американке Мэдисон Киз, а на Открытом чемпионате Франции проиграла американке Коко Гауфф.

Финал US Open в женском одиночном разряде пройдет 6 сентября. Соболенко является действующей победительницей турнира.