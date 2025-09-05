Соглашение с камерунским защитником рассчитано до 2029 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболист Кристофер Ву перешел из французского "Ренна" в московский "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до 2029 года.

Ву 23 года, он выступал за "Ренн" с сентября 2022 года после перехода из французского "Ланса". В составе команды защитник провел 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По ходу карьеры он также защищал цвета французского "Нанси".

За сборную Камеруна на счету Ву 21 игра и 2 забитых мяча.