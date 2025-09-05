Ранее в КХЛ заявили, что вопрос переподписания контрактов игроков с уменьшением суммы заработных плат требует урегулирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Переподписание контрактов с хоккеистами с понижением их зарплаты является неправильной нормой, верно было бы полностью запретить такую возможность для клубов. Такое мнение журналистам высказал директор екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что вопрос переподписания контрактов игроков с уменьшением суммы заработных плат требует урегулирования. Также лига попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам.

"Тут палка о двух концах: я соглашусь с теми людьми, которые призывают к тому, чтобы запретить переподписание контракта с понижением. Это неправильная норма, и я думаю, что предыдущим шагом лига ограничила количество этих переподписаний, но жизнь показывает, что этих ограничений тоже недостаточно. Посмотрим, каковы будут решения, но более верным был бы запрет на переподписание контрактов с понижением, потому что иногда они недоумение вызывают, мягко говоря", - сказал Рябков.

С сезона-2020/21 в КХЛ был введен жесткий потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей. Начиная с сезона-2026/27 он будет равен 950 млн рублей. В сезоне-2027/28 потолок зарплат увеличат до 1 млрд рублей.