Срок нового соглашения рассчитан до лета 2029 года

ТАСС, 5 сентября. Продление контракта с московским "Спартаком" стало большим событием для футболиста Руслана Литвинова. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

2 сентября "Спартак" объявил о продлении соглашения с защитником до лета 2029 года.

"Для меня продление контракта со "Спартаком" - это большое событие. Это клуб, в котором я провел всю свою юность, учитывая, что в семье мне привили любовь в этой команде, а в академии воспитали и многое дали для меня. Предложение, с которым вышел "Спартак", продлить контракт, меня тронуло. Я очень счастлив здесь находиться, готов отдать все, что могу для этого клуба", - сказал Литвинов.

Литвинову 24 года, он является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел семь матчей и отметился результативной передачей. За сборную России Литвинов принял участие в шести встречах.